Аваков уволил Терещука с поста начальника киевской милиции

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МВД Украины.

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«Глава МВД Украины Арсен Аваков подписал приказ об увольнении генерал-майора милиции Александра Терещука с поста начальника ГУМВД Украины в г. Киеве», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Арсений Яценюк ранее заявил, что сегодня в рамках люстрации уволен начальник киевской милиции.

Напомним, Терещук возглавил Главное управление МВД Украины в городе Киеве 23 июля 2014 года.