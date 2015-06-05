Аваков уволил Терещука с поста начальника киевской милиции
14:51, 05 июня 2015Политика
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Министр внутренних дел Арсен Аваков подписал приказ об увольнении Александра Терещука с поста начальника столичной милиции.
Аваков подписал приказ об увольнении генерал-майора милиции Терещука / Фото УНИАН
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МВД Украины.
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«Глава МВД Украины Арсен Аваков подписал приказ об увольнении генерал-майора милиции Александра Терещука с поста начальника ГУМВД Украины в г. Киеве», - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, премьер-министр Арсений Яценюк ранее заявил, что сегодня в рамках люстрации уволен начальник киевской милиции.
Напомним, Терещук возглавил Главное управление МВД Украины в городе Киеве 23 июля 2014 года.
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