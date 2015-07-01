Публичной дискуссии нет, в кулуарах нам готовят "кота в мешке" - депутат о реформе Конституции и местных выборах

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга.

По мнению Березюка, “публичной дискуссии не происходит, а в кулуарах нам готовят кота в мешке”.

Он отметил, что законопроект сам по себе является “полумерой” и “восстанавливает феодальную систему (партийных) блоков, не дает возможности качественно посчитать выборы”.

Читайте такжеСегодня Порошенко представит проект изменений в Конституцию в части децентрализации“Более того, сегодня хотят добавить к этому закону еще и то, что партии, которые могут участвовать в выборах, должны закрывать две трети избирательных округов по всей стране. Это не смогут делать локальные политические организации, которые имеют полное право управлять в своих районах. И это прикрывается войной и нежеланием участия в выборах на Донбассе”, - сказал Березюк.

В то же время, отметил он, в поправках “Самопомочи” говорится о том, что на Донбассе сейчас, во время войны, не может быть никаких избирательных гонок, ведь там является невозможным участие в выборах всех партий.

Кроме того, по словам Березюка, к законопроекту “хотят добавить еще одну беду - не сокращать советы, которые раздуты и не нужны”.

Комментируя изменения в Конституцию, Березюк отметил, что “под красивыми лозунгами децентрализации планируется небывалая централизация власти”.

По его словам, префекты, кроме исполнительной функции, будут иметь контролирующие и координирующие функции, которые “сегодня выполняет прокуратура”. “Это нечестно, это разрушение идеи местного самоуправления”, - считает Березюк.

Также, по его убеждению, президент Украины не должен своим личным решением распускать местные советы.