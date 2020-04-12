Зеленский пообещал миллион долларов изобретателю вакцины от коронавируса – Ляшко

Заместитель министра здравоохранения ожидает, что COVID-19 станет сезонным заболеванием.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал миллион долларов изобретателю вакцины от коронавируса SARS-CoV-2.

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Об этом заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил в интервью LB.ua.

«Я вам открою секрет. Президент попросил меня, чтобы я написал письма на наших академиков и пообещал, что если кто-то изобретет вакцину или лекарство, то получит, не знаю, из какого фонда, минимум миллион долларов», - сказал Ляшко.

Заместитель министра здравоохранения ожидает, что COVID-19 станет сезонным заболеванием и будет возвращаться циклично, но Украина и остальные страны будут лучше подготовлены к его вспышкам.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 12 апреля в мире насчитывается уже 1 млн 777 тыс. 666 инфицированных новым коронавирусом, а в результате осложнений от COVID-19 умерли 108 тыс. 867 человек.

В Украине по состоянию на утро 12 апреля зафиксировано 2 тыс. 777 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из которых 83 летальные, 89 пациентов выздоровели.

Ранее Джеки Чан пообещал награду в миллион юаней разработчикам лекарств от короновируса.

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