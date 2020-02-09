Джеки Чан пообещал награду в миллион юаней разработчикам средства от короновируса
Популярный китайский Актер Джеки Чан предложил награду в миллион юаней (олоко 143 тыс. долларов) человеку или организации, которая создаст вакцину от коронавируса нового типа, эпидемия которого началась в Китае.
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Как сообщает The Star,
соответствующий пост Чан опубликовал в соцсети Weibo. Он выразил надежду, что ученые смогут найти средство от болезни так быстро, как только возможно.
«Это не вопрос денег. Я не хочу видеть некогда людные улицы опустевшими, и не хочу смотреть, как мои соотечественники ведут борьбу с вирусом (некоторые из них – до смерти), вместо того, чтобы радоваться с жизни», - отметил актер.
Ранее Профессор Имперского колледжа Лондона Роббин Шэтток заявил о “прорыве” его команды в работе над вакциной от смертельно опасного коронавируса.
Напомним, по состоянию на утро 9 февраля число подтвержденных случаев заболеваний коронавирусом нового типа в Китае достигло 37 тыс. 198. Среди них 811 человек скончались.