Нардепы зарегистрировали проект постановления о согласии на арест главы Апелляционного суда Киева

Об этом свидетельствует информация на официальном сайте парламента.

Инициатор проекта - народный депутат Руслан Князевич, который является председателем парламентского комитета по вопросам правовой политики и правосудия.

Читайте такжеВ еще одном доме главы Апелляционного суда Киева провели обыск (видео)

Как сообщал УНИАН, ранее народный депутат от “Батькивщины” Сергей Соболев заявил, что этот вопрос Верховная Рада может рассмотреть уже сегодня.

24 июня Генпрокуратура сообщила о подозрении Чернушенко в совершении тяжких уголовных правонарушений. Генеральный прокурор Виктор Шокин инициировал перед Высшей квалификационной комиссией судей Украины отстранении указанного лица от должности и обратился с представлением в Верховную Раду Украины о предоставлении согласия на задержание и арест судьи.