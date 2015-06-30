Сегодня Рада может проголосовать за задержание и арест главы Апелляционного суда Киева - Соболев

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

“Только что завершился Комитет (по вопросам правовой политики и правосудия – УНИАН), я голосовал “за”. Наша фракция будет за это голосовать”, - сказал депутат.

Он высказал мнение, что поскольку решение комитета было единогласным, то это решение должно пройти в парламенте.

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Кроме того, отвечая на уточнение, может ли ВР рассмотреть этот вопрос уже сегодня, Соболев отметил, что это “вполне реально”.

Как сообщал УНИАН, 24 июня Генпрокуратура сообщила о подозрении Чернушенко в совершении тяжких уголовных правонарушений. Генеральный прокурор Виктор Шокин инициировал перед Высшей квалификационной комиссией судей Украины отстранении указанного лица от должности и обратился с представлением в Верховную Раду Украины о предоставлении согласия на задержание и арест судьи.