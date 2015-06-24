ГПУ сообщила о подозрении главе Апелляционного суда Киева (відео)

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГПУ.

Шокин также инициировал перед Высшей квалификационной комиссией судей Украины отстранение Чернушенко от должности.

Кроме того, отмечается, что Генпрокуратурой уже сообщено Чернушенко о подозрении в совершении тяжких уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 376-1 (незаконное вмешательство в работу автоматизированной системы документооборота суда) и ч. 2 ст. 375 (вынесение судьей заведомо неправосудных судебных решений) УК Украины.

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Отмечается, что прокуратурой осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного вмешательства служебными лицами Апелляционного суда Киева в работу автоматизированной системы документооборота суда, по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 376-1 УК Украины и вынесения заведомо неправосудных судебных решений, по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 375 УК Украины.

Сообщается, что санкция ч. 2 ст. 375 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет; санкция ч. 2 ст. 376-1 УК Украины предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от 3 до 5 лет или лишением свободы на срок от 3 до 6 лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 3 лет.

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Как сообщал УНИАН, 22 июня Шокин заявил о намерении внести на следующий день в Верховную Раду представление на снятие судейской неприкосновенности, задержание и арест главы Апелляционного суда Киева Чернушенко.

По данным пресс-службы Генпрокуратуры, Главным следственным управлением ГПУ осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного вмешательства служебными лицами Апелляционного суда Киева в работу автоматизированной системы документооборота суда.

В ходе досудебного расследования указанного уголовного производства 19 июня Генпрокуратурой совместно с СБУ проведен обыск помещений Апелляционного суда Киева.

«По результатам обыска были изъяты денежные средства, серверы и компьютерное оборудование, на котором находится база автоматизированной системы документооборота суда, а также установлены систематические факты незаконного вмешательства в автоматизированные системы суда со стороны должностных лиц суда, в том числе судей», - пояснили в ГПУ.