У Лаврова выступили категорически против ограничения права вето постоянных членов Совбеза ООН

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом в Москве заявил заместитель главы МИД РФ Геннадий Гатилов.

"С идеями ограничения права вето "пятерки" постоянных членов мы согласиться не можем", - сказал Гатилов.

По его словам, это было бы отступлением от закрепленного в уставе ООН принципа единогласия постоянных членов, который является главным принципом сдержек и противовесов.

Читайте такжеПауэр: Совбез ООН не может выполнять свои обязанности в ситуации с Украиной

Он считает, что "право вето не привилегия, а гарантия сбалансированности принятых решений", поиска компромиссов и взаимного учета интересов.

"Искусственные ограничения неизбежно привели бы к росту напряженности, создали бы лазейки для желающих преследовать односторонние корыстные цели", - сказал Гатилов.

При этом он признал, что предложения о самоограничении права вето в последнее время стали более активными и "распереживалась Франция, которая предлагает проводить дискуссии относительно этого".

Как сообщал УНИАН, дискуссия о реформе Совета безопасности ООН вновь возникла после российского вторжения в Украину. Предлагается ограничить постоянных членов ООН, которые являются стороной конфликта, поскольку РФ фактически блокирует любое решение относительно Украины.