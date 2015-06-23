Постпред Украины в ООН назвал Совбез "больным органом"
Сергеев подчеркнул, что Украина должна сделать все возможное для спасения Совбеза ООН, поскольку мир может оказаться под угрозой.
Если мы сможем реформировать Совет Безопасности, нам удастся привлечь этот орган к полноценному регулированию проблем в Украине и к наказанию страны-агрессора. Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Юрий Сергеев в эксклюзивном интервью корреспонденту ТСН в Нью-Йорке.
По его словам, Украина должна сделать все возможное для спасения Совбеза, поскольку мир может оказаться под угрозой. "Если мы как страна основательница ООН рассматриваем организацию как своего ребенка, мы должны что-то делать, чтобы спасти этот больной орган, это больного ребенка, иначе мир будет под угрозой, иначе многочисленные миротворческие операции не будут эффективными, потому что не работают те механизмы, которые должны работать", - подчеркнул дипломат.
При этом Сергеев добавил, что на Украине лежит ответственность изменить "то, что мы основали, на пользу нашей страны, региона и регионов в глобальном измерении".
Читайте такжеРоссия использует проблему "Исламского государства", чтобы заставить мир забыть о Донбассе - постпред Украины в ООН
Кроме того, он отметил, что членство в Совете Безопасности не решает "твой или чей-то" вопрос. Дипломат уверяет, что оно дает возможность только для того, чтобы активизировать те или иные процессы. "А для нас очень важно, чтобы наше участие в Совете Безопасности было настолько активным, чтобы ускорило реформирование этого органа, и привело к необходимости стран - постоянных членов Совбеза или самим отказаться от права вето, или договориться о том, чтобы его не применять в случаях, когда есть угроза миру, безопасности или правам людей", - сказал представитель Украины при ООН.
Напомним, постоянный представитель Украины в ООН Юрий Сергеев утверждает, что от Центрально-Восточной европейской группы Украина на сегодня является единственным кандидатом в непостоянные члены Совета безопасности ООН. Выборы должны состояться 15 октября этого года.