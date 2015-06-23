Постпред Украины в ООН назвал Совбез "больным органом"

Если мы сможем реформировать Совет Безопасности, нам удастся привлечь этот орган к полноценному регулированию проблем в Украине и к наказанию страны-агрессора. Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Юрий Сергеев в эксклюзивном интервью корреспонденту ТСН в Нью-Йорке.

По его словам, Украина должна сделать все возможное для спасения Совбеза, поскольку мир может оказаться под угрозой. "Если мы как страна основательница ООН рассматриваем организацию как своего ребенка, мы должны что-то делать, чтобы спасти этот больной орган, это больного ребенка, иначе мир будет под угрозой, иначе многочисленные миротворческие операции не будут эффективными, потому что не работают те механизмы, которые должны работать", - подчеркнул дипломат.

При этом Сергеев добавил, что на Украине лежит ответственность изменить "то, что мы основали, на пользу нашей страны, региона и регионов в глобальном измерении".

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Кроме того, он отметил, что членство в Совете Безопасности не решает "твой или чей-то" вопрос. Дипломат уверяет, что оно дает возможность только для того, чтобы активизировать те или иные процессы. "А для нас очень важно, чтобы наше участие в Совете Безопасности было настолько активным, чтобы ускорило реформирование этого органа, и привело к необходимости стран - постоянных членов Совбеза или самим отказаться от права вето, или договориться о том, чтобы его не применять в случаях, когда есть угроза миру, безопасности или правам людей", - сказал представитель Украины при ООН.

Напомним, постоянный представитель Украины в ООН Юрий Сергеев утверждает, что от Центрально-Восточной европейской группы Украина на сегодня является единственным кандидатом в непостоянные члены Совета безопасности ООН. Выборы должны состояться 15 октября этого года.