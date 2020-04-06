В Евросоюзе заявили, что санкции против РФ не мешают ей бороться с коронавирусом

В Евросоюзе напомнили, что санкции не мешают странам поставлять гуманитарную помощь для борьбы с распространением коронавируса в мире.

В Европейском Союзе заявили, что санкции против Российской Федерации не мешают ей бороться с коронавирусом, и таким образом поставлять гуманитарную помощь для противодействия распространению инфекции.

Об этом в Брюсселе во время онлайн-брифинга для журналистов заявил спикер по иностранным делам и политике безопасности в Европейской службе внешних связей Петер Стано.

«Говоря более конкретно о России: направленные против российских компаний и лиц санкции связаны с незаконной аннексией Крыма и Севастополя, следовательно, эти санкции применены из-за действий, которые подрывают суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины. Это означает, что эти санкции не мешают России бороться со вспышкой коронавируса», - подчеркнул Стано, прокомментировав письмо депутатов Европейского парламента для руководства Еврокомиссии, в котором содержится просьба не отменять санкции против России в связи с пандемией коронавируса.

«Мы получили это письмо, и ответ будет отправлен по привычным каналам. Только напомню, что в прошлую пятницу высокий представитель Европейского Союза Жозеп Боррель выступил с декларацией от имени ЕС, в которой отмечалось, что санкции не должны мешать доставке первоочередного оборудования и продовольствия, которые необходимы для борьбы с коронавирусом и ограничения его распространения во всем мире», - заявил Стано.

Спикер добавил, что в целом санкционный режим ООН и ЕС предусматривает исключения гуманитарного характера.

Читайте такжеВ Евросоюзе призвали остановить все вооруженные конфликты из-за пандемии коронавируса

Как сообщал УНИАН, 3 апреля трое депутатов Европейского парламента Андрюс Кубилюс, Витольд Ващиковский и Петрас Аустрявичус выразили обеспокоенность относительно предложений об отмене санкций против РФ.

Они акцентировали внимание на заявлении председателя комитета Совета федерации РФ по международным делам Константина Косачева, который призвал отменить международные санкции в связи с коронавирусом и падением цен на нефть. В то же время евродепутаты призвали руководство ЕС усилить давление на Россию с целью прекращения боевых действий на фоне коронавируса.

3 апреля вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель призвал все страны, вооруженные и террористические группы прекратить все вооруженные конфликты и не препятствовать поставкам гуманитарной помощи для противодействия распространению коронавируса.