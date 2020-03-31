Полтавский губернатор неожиданно посоветовал землякам думать о крематории

Председатель Полтавской ОГА Олег Синегубов "подбодрил" земляков, напомнив, что в области нет крематория на случай "худшего сценария".

Председатель Полтавской ОГА Олег Синегубов, обсуждая вопрос коронавируса и перспектив посевной, заявил, что его смущает отсутствие крематория в области.

"Сейчас посевные магазины должны быть закрыты, потому что это жизнь людей. Мы должны удержать эту первую волну. [...] Очень хорошо, когда полтавчане ставят вопрос о том, что им высадить на огороде. Но я знаю еще один вопрос – у нас нет крематория. Для меня это вопрос. Для полтавчан это пока не вопрос, потому что мы готовимся к худшему сценарию", - заявил Синегубов.

Напомним, бывший министр здравоохранения Илья Емец незадолго до отставки в эфире одного из телеканалов назвал "трупами" поколение 65+ и призвал государство и бизнес тратить средства только на "живых".

Он подчеркнул, что в первую очередь деньги нужно тратить на младшие поколения, а не на "трупы". Емец добавил, что всем прекрасно известно, сколько людей в возрасте 65+ живет в Украине, и финансисты при проведении соответствующих расчетов, предусматривают, что определенные средства будут тратить на людей, которые "еще живы".