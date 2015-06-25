В Украине может появиться Министерство по вопросам люстрации - депутат

Об этом заявил народный депутат (внефракционный), член совета партии «Воля» Юрий Деревянко, передает НБН.

«Одной из рекомендаций Венецианской комиссии есть предложение создать независимый орган, который будет напрямую заниматься люстрацией, который будет, в том числе, органом рассмотрения административных жалоб. В проекте изменений (№ 2695-1) к закону о люстрации, который зарегистрировала «Воля», мы это предусмотрели. На наш взгляд, должно быть Министерство по вопросам люстрации, потому, что только министры назначаются Верховной Радой», – сообщил Деревянко.

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По его словам, на данный момент эти функции частично выполняет Министерство юстиции, «которое координирует осуществление и проведение люстрации».

«Однако в данном случае речь идет о том, что это будет единый орган, который будет осуществлять люстрационный процесс», – уточнил политик.