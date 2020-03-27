По состоянию на сегодня предложений о введении чрезвычайного положения не поступало - Разумков

Спикер напомнил, что согласно процедуре введения ЧП сначала с соответствующей инициативой выступает правительство, тогда оно обращается к президенту, а глава государства - к парламенту.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявляет, что по состоянию на сегодня предложений о введении чрезвычайного положения не поступало.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в комментарии журналистам после заседания фракции "Слуга народа", отвечая на вопрос, обсуждается вопрос введения чрезвычайного положения.

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"По состоянию на сегодня, насколько мне известно, предложений о введении чрезвычайного положения нет", - отметил Разумков.

Он напомнил, что согласно процедуре введения ЧП сначала с соответствующей инициативой выступает правительство, тогда оно обращается к президенту, а глава государства - к парламенту.

"Пока что, насколько мне известно, таких инициатив ни от правительства, ни от президента не поступало", - констатировал спикер.

Как сообщал УНИАН, 25 марта Кабинет министров принял решение о введении режима чрезвычайной ситуации на всей территории Украины на 30 дней и продлении карантина до 24 апреля.