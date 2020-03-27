Суд взял под стражу Кожару с возможностью внесения залога в 14 миллионов гривень

Решение об аресте экс-министра иностранных дел вынес Шевченковский районный суд Киева.

Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для экс-министра иностранных дел Леонида Кожары, подозреваемого в умышленном убийстве бизнесмена Сергея Старицкого.

Как передает корреспондент УНИАН, в то же время предусмотрена возможность внесения залога в размере 14,083 млн грн.

"Суд принял ходатайство удовлетворить: применить к Кожаре меру пресечения в виде содержания под стражей. Срок действия постановления - до 25 мая. Определить Кожаре залог в 6 тыс. 700 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, что составляет 14 млн 83 тыс. 400 грн. Залог может быть внесен как самим подозреваемым, так и другим физическим или юридическим лицом - залогодателем", - говорится в постановлении.

Согласно документу, в случае внесения залога, Кожара будет освобожден из-под стражи, и на него будут возложены обязанности: прибывать к определенному должностному лицу; не отлучаться из населенного пункта, где он зарегистрирован, проживает или находится, без разрешения следователя, прокурора, суда; воздержаться от общения с пострадавшими; сообщать следователю, прокурору, суду об изменении места жительства и места работы; сдать паспорт для выезда за границу или другой документ, дающий право на выезд из Украины; носить электронный браслет.

Постановление может быть обжаловано в Киевском апелляционном суде в течение пяти дней.

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Как сообщал УНИАН, 21 февраля бывшего руководителя телеканала "Интер", генерального директора холдинга Atlantic Group Старицкого нашли мертвым с огнестрельным ранением в доме Кожары и его жены Марины Козерод в селе Чайки Киевской области. Об инциденте в полицию сообщила хозяйка дома.

Сначала в полиции заявили, что мужчина причинил себе смерть, когда хозяева дома были в других комнатах. Полицейские на месте изъяли пистолет, патроны и гильзу. По факту происшествия было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с дополнительной отметкой "самоубийство".

22 февраля уголовное производство было переквалифицировано с самоубийства на убийство - ч. 1 ст. 115 УКУ.

25 марта Кожару задержали сотрудники полиции. Прокурор просит суд применить к нему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток.