Глава Апелляционного суда, который прятал деньги в мантию в ходе обыска кабинета, заявил о грубых нарушениях следователей

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на брифинге в Киеве.

«Начиная с 19 июня по 21-22 июня 2015 года происходил обыск в Апелляционном суде города Киева», - напомнил он. «Во время обыска происходили грубые нарушения», - заявил Чернушенко.

По его словам, обыск в его рабочем кабинете проводила следственная группа (в которую входили следователи ГПУ и работники СБУ), которая получила постановление следственного судьи Черниговской области на обыск в отдельных помещениях Апелляционного суда.

«40 работников полностью заблокировали работу Апелляционного суда и создали такой беспорядок, что по сути лишили возможности осуществлять правосудие, рассматривать дела и психологическое давление оказывали на работников Апелляционного суда города Киева», - сказал Чернушенко.

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Как сообщал УНИАН, 22 июня генеральный прокурор Виктор Шокин заявил, что 23 июня внесет в Верховную Раду представление на снятие судейской неприкосновенности, задержание и арест главы Апелляционного суда Киева Чернушенко.

По словам Шокина, Чернушенко на данный момент не является задержанным. "Он находится в помещении апелляционного суда. Не хочет оттуда выходить...", - отметил Шокин.

В пресс-службе Генпрокуратуры сообщили, что Главным следственным управлением ГПУ осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного вмешательства служебными лицами Апелляционного суда Киева в работу автоматизированной системы документооборота суда, по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.376-1 УК Украины.

В ходе досудебного расследования указанного уголовного производства 19 июня Генпрокуратурой совместно с СБУ проведен обыск помещений Апелляционного суда Киева. «По результатам обыска были изъяты денежные средства, серверы и компьютерное оборудование, на котором находится база автоматизированной системы документооборота суда, а также установлены систематические факты незаконного вмешательства в автоматизированные системы суда со стороны должностных лиц суда, в том числе судей», - пояснили в ГПУ. После проведения необходимых следственных действий изъятое оборудование было возвращено.

Генпрокуратурой подготовлено ходатайство к Высшей квалификационной комиссии судей об отстранении от должности председателя Апелляционного суда Киева, а также представление в ВР относительно предоставления разрешения на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест.