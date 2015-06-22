Красный крест присоединится к консультациям на переговорах в Минске

Об этом сообщил представитель МККК в Украине Ашот Астабацян, передает радио "Свобода". "Да, мы намерены участвовать в консультациях относительно гуманитарного вопроса", – отметил он.

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При этом представитель МККК не смог уточнить, кто выступил инициатором участия представителей Красного Креста в минских переговорах. Он отметил, что Красный Крест еще с февраля заявлял о готовности предоставления консультаций по гуманитарным вопросам.

Напомним, в Минске 23 июня состоится заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, перед заседанием контактной группы состоятся заседания трех рабочих подгрупп – по гуманитарным, политическим и экономическим вопросам.