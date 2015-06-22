МИД РФ пожаловался на позицию Украины новому представителю ОБСЕ в Контактной группе

Об этом УНИАН сообщили в департаменте информации МИД РФ по итогам сегодняшней встречи статс-секретаря - заместителя министра иностранных дел РФ Григория Карасина с Мартином Сайдиком.

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"С российской стороны была подтверждена готовность всемерно содействовать реализации того, о чем было условлено в Минске. Подчеркнуто, что позиция Киева по указанным договоренностям пока не дает поводов для оптимизма", - говорится в сообщении российского МИДа.

В свою очередь Мартин Сайдик отметил готовность, в случае утверждения его кандидатуры, приложить максимум усилий для достижения урегулирования в соответствии с Минским документом.

Как сообщал УНИАН, спецпредставителем председателя ОБСЕ в составе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе с июня 2014 года была Хайди Тальявини. В начале июня этого года она подала в отставку. Очередное заседание Трехсторонней контактной группы состоится 23 июня в Минске с участием нового специального представителя ОБСЕ Мартина Сайдика.