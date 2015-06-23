Штайнмайер: режим прекращения огня на Донбассе нарушается все чаще

Об этом говорится в сообщении агентства dpa, передает "ЕвроПравда". "Положение о прекращении огня нарушается каждый день, сейчас даже больше, чем несколько недель назад", - подчеркнул он.

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"Все стороны должны способствовать тому, чтобы эскалация не достигла степени, при которой ситуация выходит из-под контроля в военном и политическом отношении", - отметил немецкий министр.

Он напомнил, что основными условиями для политического решения конфликта является соблюдение перемирия, отвод тяжелых вооружений и обеспечение свободного доступа наблюдателей ОБСЕ к местам проверки.

Напомним, сегодня вечером в Париже состоится встреча министров иностранных дел "нормандской четверки" по Украине.