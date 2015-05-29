Порошенко и Штайнмайер обсудили пути обеспечения реализации Минских договоренностей

Обсуждались пути обеспечения реализации Минских договоренностей по мирному урегулированию ситуации на Донбассе и помощи со стороны Германии внедрению реформ в Украине, сообщает пресс-служба главы государства.

Как отмечается в сообщении, собеседники обсудили пути обеспечения реализации Минских договоренностей, дальнейшей солидарности с Украиной со стороны Европейского Союза, а также скоординировали позиции накануне саммита «Большой семерки», который пройдет в Германии в июне.

Глава государства отметил, что формат, который был избран год назад и получил название «Нормандский», продемонстрировал высокий уровень координации действий по поиску мирного решения и деэскалации ситуации в Донбассе, а также помог в реализации мирного плана Президента, который был представлен в июне прошлого года.

Президент отметил, что его мирный план получил поддержку со стороны Европейского Союза, ООН, «Большой семерки», Японии. «Нет альтернативы мирному плану, который включает прекращение огня, отвод тяжелой техники и вооружения, освобождение заложников, доступ мониторинговой миссии ОБСЕ, начало политического процесса с проведением честных и свободных местных выборов», - подчеркнул Порошенко.

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Глава государства отметил важность решения сложной гуманитарной ситуации на оккупированных боевиками территориях Донбасса, от которой особенно страдают дети, пожилые люди, заключенные.

Со своей стороны, глава МИД Германии заявил о намерении посетить Днепропетровск, чтобы на месте ознакомиться с состоянием дел. Он также выразил обеспокоенность в связи с ухудшением ситуации на Донбассе из-за увеличения количества обстрелов.

«Мы с большим уважением относимся к Вашим действий по реформированию страны», - отметил Франк-Вальтер Штайнмайер, отметив, что очень трудно одновременно решать безопасность в Донецкой и Луганской областях и реформировать страну.

Министр проинформировал о решении правительства Германии открыть кредитную линию для Украины на сумму 500 млн евро в дополнение к 200 млн евро уже оказанной помощи. Эти средства должны быть потрачены на поддержание финансовой стабильности Украины, а также на проекты повышения энергоэффективности, восстановление инфраструктуры и построения жилья.

Порошенко заявил о важности координации действий в деле восстановления Донбасса, в частности, для поиска инвестиций для восстановления разрушенной инфраструктуры, создание рабочих мест.

«Я очень благодарен, что Германия, немецкое Правительство, Вы лично демонстрируете сильную солидарность с Украиной и даете четкий сигнал единства Европейского Союза», - заявил президент, добавив, что в ситуации вокруг Украины Германия подтвердила, что является сильным европейским лидером.