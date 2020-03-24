Давид Сакварелидзе предложил создать платформу для нестандартных решений во время кризиса

Бывший заместитель генпрокурора Украины и один из лидеров «Руха нових сил» Давид Сакварелидзе в своей авторской колонке на Liga.net предложил создать платформу для агрегации инновационных и нестандартных решений во время кризиса.

«Мир в нокауте. На пороге появление нового сознания, новой экономики и даже нового понятия человечности. Внезапный поворот почти сюрреалистических событий ускорил понимание того, что у украинского общества нет времени долго обдумывать, что делать, нужно быстро найти формулу выхода из кризиса, быстро меняться и развиваться. И это наш шанс, которым мы обязаны воспользоваться», - считает Сакварлидзе.

«Сейчас даже самые сильные мировые лидеры выступают с паническими заявлениями, больше опасаясь экономической «пандемии», чем самого вируса. И им теперь не до нас - не до Украины. Но и без коронавируса наши надежды на «украинское чудо» имели мало шансов на успех», - заявил он.

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Сакварелидзе считает, что сейчас решающее значение имеют героизм и креативность: «Нам нужно сыграть неожиданную партию. Рискованна ли она? Рискуют, когда есть что терять, а нам терять уже нечего».

Он предлагает отказаться от привычных способов управления, создав платформу для агрегации нестандартных решений и привлечь людей, которые способны эти решения предложить, дав им при этом рычаги управления.

«Мы должны полностью открыть двери для любого капитала: как материального, так и интеллектуального. Сейчас не время задавать вопросы о происхождении денег, потому что скоро никаких денег не будет… Мы будем вынуждены и даже обязаны перестроить модель нашей экономики на более гибкую. Как однажды в моем присутствии покойный Каха Бендукидзе ответил на который раз задаваемый вопрос украинскому молодому управленцу: "Если вы не прекратите так сильно обожать заводы, это вас погубит». Нам нужны люди, готовые на подвиг и на нестандартные решения. Так давайте снимем все ограничения и барьеры, которые держали нас до сих пор!», - заявил Сакварелидзе.

Сакварелидзе был заместителем генпрокурора Грузии в 2008-2012 годах. После получения гражданства Украины в 2015 году рассматривался как кандидат на пост главы НАБУ, однако был назначен замгенпрокурора Украины и отвечал за реформу органов прокуратуры, а затем был назначен прокурором Одесской области. Получил широкую известность после открытия уголовного дело так называемых «бриллиантовых прокуроров». После отставки стал одним из лидеров партии “Рух нових сил”. Имеет диплом юридического факультета Тбилисского государственного университета имени Иванэ Джавахишвили. В 2001-2002 учился на факультете политологии Университета Святого Бонавентура (США), в 2006-2007 годах - на факультете регионального управления Университета Тойо (Япония).