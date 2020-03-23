Зеленский: власть не будет вводить чрезвычайное положение для того, чтобы протянуть какие-то непопулярные решения (видео)

По словам президента, все шаги власти имеют единственную цель - сохранить жизнь и здоровье украинцев.

Президент Владимир Зеленский отметил, что возможное введение в Украине режима чрезвычайного положения не будет использовано для того, чтобы «протянуть какие-то непопулярные решения», а будет направлено на сохранение жизни и здоровья украинцев.

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Об этом говорится в видеообращении президента, размещенном на странице Офиса президента в соцсети Facebook.

«Я хочу обратиться к некоторым нашим политикам: в сложные для страны времена заниматься политическим хайпом фактически равно мародерству. Вы говорите, что власть введет чрезвычайное положение, чтобы под шумок протащить какие-то непопулярные решения. Могу сказать только одно: не судите других по себе, по своему опыту и своим, если можно их так назвать, жизненным принципам», - заявил он.

«Сегодня любые наши шаги имеют единственную цель - сохранить жизнь и здоровье украинцев», - подчеркнул глава государства.

Ранее УНИАН сообщал, что министр здравоохранения Илья Емец призывает народных депутатов проголосовать за введение чрезвычайного положения в стране из-за распространения коронавируса.

В Украине, по последним данным, зафиксировано 73 случая инфицирования коронавирусом, в том числе три летальных, один человек выздоровел.