Закон об осуждении коммунистического и нацистского режимов не нарушает права человека - Минюст

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании Комиссии по вопросам соблюдения закона об осуждении коммунистического и нацистского режимов сказала первый заместитель министра юстиции, председатель комиссии Наталья Севостьянова.

"На сегодняшний день у нас нет никаких ощущений по поводу того, что данный закон каким-либо образом нарушает права или свободы человека. Он вступил в силу, является легитимным, и в соответствии с его нормами в течение месяца комиссия начала свою работу", - отметила Севостьянова.

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По ее словам, любой желающий может обратиться в комиссию для рассмотрения вопроса соответствия деятельности той или иной организации положениям закона.

"Когда к нам поступает обращение, а хочу подчеркнуть, что инициаторами обращения к нам могут быть и физические лица, юридические лица, правоохранительные органы... Если имеется информация о несоответствии отдельных символов политических сил, вы можете обращаться, мы будем рассматривать данную информацию", - сказала Севостьянова.

Она отметила, что политические партии имели 1 месяц, чтобы привести свои символы и документы в соответствие с законом, и этот срок уже истек. Средствам массовой информации было отведено три месяца. Что касается товаров, услуг, символов на торговых марках, то было отведено шесть месяцев для приведения в соответствие с законом.

Как сказала Севостьянова, комиссия не будет заниматься вопросами переименования населенных пунктов или улиц. "Названия улиц, городов и прочее, которые на сегодняшний день также предусмотрены и также следуют из норм данного закона, является полномочиями местных органов власти, общины, и они уже самостоятельно будут определяться, хотят ли они на какое-то название сменить... Поэтому данные вопросы комиссия не будет рассматривать", - сказала Севостьянова.