СБУ имеет достаточно оснований подозревать главу Апелляционного суда в совершении преступлений - Грицак

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил врио. председателя СБУ Василий Грицак на брифинге в Киеве.

"Уже те материалы, которые у нас имеются, дают основания обоснованно подозревать человека, которого вы видели в качестве главного героя (председателя Апелляционного суда Киева Чернушенко – УНИАН), в серьезных преступлениях", - заявил он.

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Как сообщал УНИАН, накануне в апелляционном суде прошел обыск, видео которого продемонстрировали в ГПУ.

На видео обыска у председателя Апелляционного суда видно, что Чернушенко скрывал в мантии деньги от следователей.