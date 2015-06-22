СБУ имеет достаточно оснований подозревать главу Апелляционного суда в совершении преступлений - Грицак
17:07, 22 июня 2015Политика
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Служба безопасности Украины имеет достаточно оснований подозревать главу Апелляционного суда Киева Антона Чернушенко в совершении серьезных преступлений.
Чернушенко скрывал в мантии деньги от следователей / pravda.com.ua
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил врио. председателя СБУ Василий Грицак на брифинге в Киеве.
"Уже те материалы, которые у нас имеются, дают основания обоснованно подозревать человека, которого вы видели в качестве главного героя (председателя Апелляционного суда Киева Чернушенко – УНИАН), в серьезных преступлениях", - заявил он.
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Как сообщал УНИАН, накануне в апелляционном суде прошел обыск, видео которого продемонстрировали в ГПУ.
На видео обыска у председателя Апелляционного суда видно, что Чернушенко скрывал в мантии деньги от следователей.
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