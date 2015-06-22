Аваков обвинил двоих нардепов во вмешательстве в следственные действия в Харькове

Об этом на своей странице в Facebook в комментариях под постом об обысках в Харькове написал министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Нардепы ПР Святаш и Звягильский незаконно вмешиваются в следственные действия в Харькове в отношении окружения Гепы (мэр Харькова Геннадий Кернес - УНИАН)", - написал Аваков и добавил: "Адекватно реагируем".

Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 июня, в Харькове по месту фактического проживания Кернеса в гостинице "Националь" на проспекте Ленина проводились следственные действия. Эту информацию подтвердили источники в правоохранительных органах. По информации собеседников, следственные действия проводили сотрудники правоохранительных органов из Киева.

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Санкцию на проведение следственных действий давал один из судей Киева. К работе были привлечены следователи, бойцы спецподразделения "Сокол" и харьковские милиционеры.

Позже Аваков в Facebook подтвердил, что в Харькове по месту фактического проживания Кернеса в гостинице "Националь" проводятся следственные действия "по уголовным дел, связанным с преступлениями на Майдане".

Кернеса и двух его охранников (Виталия Блинникова и Евгения Смицького) подозревают в похищении и избиении евромайдановцев в марте прошлого года.

2 марта Кернесу сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 127 (истязание), ч. 2, 3 ст. 27, ч. 1 ст. 129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины.

2 апреля Высший специализированный суд Украины перенес рассмотрение уголовного производства относительно Кернеса из Дзержинского райсуда Харькова в Киевский райсуд Полтавы.