В МВД объяснили, с чем связаны обыски в отеле, где живет Кернес

Об этом сообщил глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков на своей странице в Facebook.

"Да, в Харькове МВД проводит следственные действия по уголовным делам, связанным с преступлениями на Майдане", - написал он.

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Пока больше никаких подробностей он не сообщил, однако запостил такую фотографию:

Да, в Харькове МВД проводит следственные действия по уголовным делам связанным с преступлениямина майдане Posted by Арсен Аваков on 22 Июнь 2015 г.

Ранее сегодня сообщалось, что в Харькове по месту фактического проживания городского головы Геннадия Кернеса в гостинице “Националь” на проспекте Ленина проводятся следственные действия.

Справка УНИАН. Городского голову Харькова Кернеса и двух его охранников (Виталия Блинникова и Евгения Смицкого) подозревают в похищении и избиении участников Евромайдана в марте прошлого года.

2 марта Кернесу было сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 127 (истязание), ч. 2, 3 ст. 27, ч. 1 ст. 129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины.

2 апреля Высший специализированный суд Украины принял решение перенести рассмотрение уголовного производства в отношении Кернеса из Дзержинского районного суда Харькова в Киевский райсуд Полтавы.