Суд по делу Кернеса перенесли из Харькова в Полтаву

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующую резолютивную часть определения сегодня огласила коллегия судей уголовной палаты Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению уголовных и гражданских дел во главе с председательствующим судьей Евгением Пузыревским.

Коллегия судей, рассмотрев ходатайство старшего прокурора ГПУ и адвоката потерпевшего, частично удовлетворила ходатайство и решила уголовное производство направить в Киевский районный суд города Полтава из Дзержинского районного суда города Харьков, говорится в определении.

Также суд отметил, что, учитывая то, что полный текст определения требует времени для составления, полный текст будет оглашен 7 апреля в 10.00.

Как сообщал УНИАН, 2 марта Кернесу было сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 127 (истязание), ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 1 ст. 129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины и объявлено о завершении досудебного расследования.

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26 марта Генеральная прокуратура передала в суд обвинительный акт по уголовному производству в отношении Кернеса и двух его охранников.

31 марта в Дзержинском райсуде Харькова началось первое заседание по делу Кернеса, но из-за неявки потерпевших в заседании был объявлен перерыв до 7 апреля.

В свою очередь в Генпрокуратуре заявили о намерении направить уголовное производство с обвинительным актом в Высший специализированный суд Украины для определения подсудности по делу.

Кернеса и двух его охранников подозревают в похищении и избиении участников Евромайдана в марте прошлого года.

В свою очередь Кернес отвергает предъявленные ему Генпрокуратурой Украины обвинения.