Силовики проводят следственные действия в отеле, где живет Кернес - источник

Информацию об этом корреспонденту УНИАН подтвердили источники в правоохранительных органах.

По информации собеседников, следственные действия проводят представители правоохранительных органов из Киева.

Это скорее всего связано с делом по обвинению Кернеса в незаконном лишены свободы и избиении активистов Евромайдана, однако, возможно, следственные действия проводятся в рамках расследования уголовных производств, открытых по фактам хищений денежных средств руководителями харьковских коммунальных предприятий.

Собеседник агентства добавил, что санкцию на проведение следственных действий давал один из судей города Киева. К работе привлечены следователи, бойцы спецподразделения “Сокол” и харьковские милиционеры.

Читайте такжеКернес заявляет о готовности доказывать свою невиновность в судеВ настоящее время в отель “Националь” журналистов не пускают. В холле находятся вооруженные люди в камуфлированной форме.

Руководитель Департамента связей с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко на звонки не отвечает.

В пресс-службе прокуратуры Харьковской области сообщили, что прокуратура области никаких следственных действий в гостинице “Националь” не проводит.

В пресс-центре Управления СБУ в Харьковской области сообщили, что к проведению следственных действий в гостинице “Националь” работники областного управления СБУ не имеют отношения.

В ОСО ГУ МВД Украины в Харьковской области заявили, что не имеют никакой информации о проведении следственных действий в гостинице "Националь" и отказались комментировать ситуацию.

Справка УНИАН. Городского голову Харькова Кернеса и двух его охранников (Виталия Блинникова и Евгения Смицкого) подозревают в похищении и избиении участников евромайдановцев в марте прошлого года.

2 марта Кернесу было сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 127 (истязание), ч. 2, 3 ст. 27, ч. 1 ст. 129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины.

2 апреля Высший специализированный суд Украины принял решение перенести рассмотрение уголовного производства в отношении Кернеса по Дзержинского районного суда Харькова до Киевского райсуда Полтавы.