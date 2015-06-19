Порошенко поручил временному главе СБУ провести чистки в ведомстве

Об этом он сообщил во время совещания с руководителями силовых ведомств в пятницу, передает пресс-служба главы государства.

Это касается представления об освобождении с занимаемых должностей первого заместителя председателя СБУ Юрия Артюхова, заместителей председателя СБУ Виталия Цыганка и Виктора Ягуна и начальника Следственного управления СБУ Василия Вовка.

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Кроме того, Грицак должен внести предложения президенту относительно «серьезного кадрового укрепления СБУ, которое обеспечит проведение реформы».

Порошенко также отметил, что в.и.о. председателя Службы должен взять под личный контроль все дела, в том числе и те, что были возбуждены в последнее время, и ни в коем случае не допустить их необоснованного закрытия.

Президент особо подчеркнул важность борьбы с коррупцией в высших эшелонах власти. Он сообщил, что для этого инициировал снятие неприкосновенности с народных депутатов и судей в качестве элемента конституционной реформы.

«Требую значительно более высокого уровня координации действий между силовыми структурами. Никому не позволю тянуть одеяло на себя. Должны продемонстрировать эффективное взаимодействие, чтобы мы отчитывались не о количестве возбужденных дел, а о количестве приговоров суда, когда коррупционные схемы будут доведены до суда и преступники будут привлечены к уголовной ответственности», – подытожил Порошенко.

Напомним, 18 июня Верховная Рада приняла постановление об увольнении Валентина Наливайченко с должности председателя СБУ (регистрационный №2110-А). За данное решение проголосовали 248 народных депутатов из 364 зарегистрированных в сессионном зале.

Вслед за Наливайченко ушел его советник Маркиян Лубкивский.