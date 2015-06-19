Глава КС: депутатов смогут привлекать к уголовной ответственности на общих основаниях

Об этом заявил журналистам председатель Конституционного Суда (КС) Юрий Баулин, комментируя обнародованное сегодня решение о внесении изменений в Конституцию в части неприкосновенности народных депутатов и судей.

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"Сегодня народный депутат может быть привлечен к ответственности, арестован или задержан не может быть без согласия ВР. Это положение исключается. Все. Общий порядок предусмотрен Уголовно-процессуальным кодексом", - сказал Юрий Баулин.

Вместе с тем, комментируя решение КС в части судейской неприкосновенности, Юрий Баулин обратил внимание, что если данные изменения в Конституцию вступят в действие, то согласие на арест или задержание судьи будет давать не Верховная Рада, как сейчас, а Высший совет юстиции: "В случае уголовного производства в отношении судьи, согласие на принятия меры пресечения - содержание под стражей - будет давать Высший совет юстиции".

Вместе с тем Юрий Баулин отметил, что в своем решении КС рекомендовал Раде обратить внимание на такие понятия как нарушение присяги судьей и на то, что ограничение свободы это не только взятие под стражу, а домашний арест.

"Наши предостережения касаются возможности ограничения свободы и права свободного передвижения. Речь (в законопроекте) идет о взятии под стражу, но еще есть административный арест, домашний арест. И это тоже ограничение свободы. А в законопроекте об этом ничего не сказано. Суд обращает внимание Верховной Рады на это", - сказал Юрий Баулин.

Также в другом предостережении КС говорит о том, что понятие нарушения присяги является слишком общим: "речь идет о том, что нарушение присяги это понятие расплывчатое, не определенное. И Венецианская комиссия, и Европейский суд по правам человека неоднократно обращали внимание, что надо найти другое основание (привлечения судьи к ответственности - УНИАН), например, совершение судьей действий, не совместимых с должностью судьи".