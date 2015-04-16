Конституционный Суд перенес рассмотрение закона о люстрации

Как передает корреспондент УНИАН, об этом объявил председательствующий на заседании глава КС Юрий Баулин.

Он зачитал решение, в котором сказано: "КС принял решение удовлетворить ходатайство об отложении судебного заседания. О дате и времени проведения следующего заседания будет объявлено дополнительно".

Также КС решил, что ходатайство с требованием о самоотводе 7 судей, которое было заявлено во время слушания, "по своему содержанию является, по сути, заявлением или обращением к отдельным судьям КС относительно выполнения ими требований части 7 статьи 131 закона, и учитывая это, КС принимает к сведению это заявление, приобщает к материалам дела, поскольку неправомочен решать вопросы, поднятые в этом заявлении".

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Также КС решил удовлетворить ходатайство о привлечении к участию в деле в качестве экспертов Николая Козюбры и Ивана Домбровского, а также в качестве участника конституционного производства представителя Общественного совета по вопросам люстрации при Министерстве юстиции Украины. Между тем КС отказал в удовлетворении ходатайства о привлечении к участию в деле представителей Министерства юстиции Украины, министра юстиции Павла Петренко и первого заместителя министра Наталью Севостьянову, поскольку Петренко является уполномоченным представителем Кабинета министров Украины.

В то же время КС отказал в ходатайстве о вызове свидетелей. (Как известно, представитель ВР Леонид Емец попросил привлечь к участию в деле в качестве свидетелей 231 народного депутата, которые голосовали за закон об очищении власти).

Как сообщал УНИАН, сегодня, 16 апреля, Конституционный суд начал слушание дела о конституционности отдельных положений закона "Об очищении власти".

Справка УНИАН. Закон "Об очищении власти" был принят парламентом 16 сентября и вступил в силу 16 октября 2014.

Закон, в частности, применяется к лицам, которые занимали совокупно не менее как один год высшую руководящую должность (должности) в период с 25 февраля 2010 по 22 февраля 2014 года, и в отношении тех государственных чиновников, которые занимали должность (должности) в период с 21 ноября 2013 по 22 февраля 2014 и не были уволены в этот период с соответствующей должности (должностей) по собственному желанию.

Эти люди не смогут работать в органах государственной власти в течение ближайших 10 лет.