Наличка, земля, квартиры и автопарк: Богдан показал декларацию

В 2017 году Богдан купил квартиру в Словакии стоимостью свыше 2 миллионов гривень.

У бывшего руководителя Офиса президента Андрея Богдана есть десять земельных участков: один – во Львовской области, другие – в Киевской области и Киеве. Кроме того, он владеет домом в Козине под Киевом.

Читайте такжеВ НАЗК опровергли информацию о проверке декларации ЗеленскогоОб этом свидетельствует электронная декларация Богдана, которая обнародована на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Богдан хранит наличными 722 тысяч долларов и 238 тысяч евро. При этом у него есть счета в банках «Креди агриколь» (647 103 долларов и 213 883 гривень), «Приват» (29 083 долларов, 39 966 евро и 10 398 989 гривень), словацком «Tatra Bank AS» (244 651 евро), латвийском «Привате» (53 510 евро).

В 2017 году Богдан купил квартиру в Словакии стоимостью свыше 2 миллионов гривень. Также у него есть две квартиры в Киеве. Из движимого имущества у Богдана есть пять автомобилей: две Tesla и три Mercedes.

Экс-глава Офиса президента владеет тремя швейцарскими часами, но их стоимость не указана.

Ранее УНИАН сообщал, что Богдан вернулся к адвокатской деятельности.