"Будет весело": Богдан подтвердил, что возвращается к адвокатской деятельности

Экс-руководитель Офиса президента пригласил "к сотрудничеству бизнесменов, политиков и других клиентов".

Бывший руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан подтвердил, что возвращается к адвокатской деятельности.

Читайте также"Скучаю, не сплю, не ем": Богдан напомнил о себе "открыткой" из Сейшел (фото, видео)Об этом он написал в Facebook.

«Возобновил адвокатскую деятельность, так что приглашаю к сотрудничеству бизнесменов, политиков и других клиентов», – отметил он.

Богдан также добавил: «Будет весело, держитесь!».

В Едином реестре адвокатов Украины сказано, что право на адвокатскую деятельность Богдана возобновлено согласно п. 1 ч. 4 ст. 31 закона «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» с 25 февраля на основании заявления.

Как сообщал УНИАН, 11 февраля президент Владимир Зеленский уволил Богдана с должности руководителя ОПУ и назначил на эту должность Андрея Ермака.

Сегодня стало известно, что Богдан решил возобновить адвокатскую деятельность.