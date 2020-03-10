"Это сложное министерство": в "Слуге народа" объяснили, почему снова оставили Авакова в Кабмине

Депутат подчеркнула, что во время ситуации в Новых Санжарах Аваков «сумел удержать ситуацию».

Замглавы президентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук объяснила, почему Арсен Аваков сохранил свою должность в новом правительстве.

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В интервью 24 каналу она отметила, что МВД – это «сложное министерство» и во главе него нужен человек с опытом

«Будем реалистично смотреть на ситуацию. МВД – это настолько сложное министерство, что предложить новое лицо без опыта... Других шансов может не быть, потому что это безопасность людей. Это 300 тысяч личного состава. Есть вопрос к господину Авакову: и о полиции, и, очевидно, относительно других моментов. Очевидно – и это правда – до сих пор нет кандидата у Владимира Зеленского, который бы полноценно мог гарантировать, что все будет хорошо», – сказала Кравчук.

При этом она подчеркнула, что во время ситуации в Новых Санжарах Аваков «сумел удержать ситуацию».

«Мы решили так: предложим заместителя, и если этот человек вырастет и мы будем понимать, что он сможет заменить министра – то вечных людей нет нигде. Свидетельствуют предварительные увольнения», – рассказала нардеп.