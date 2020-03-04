Аваков отчитался о работе МВД за прошлый год

По словам министра, в Украине уменьшилось количество умышленных убийств, разбоев, грабежей, краж, в том числе автомобилей.

Министр внутренних дел Арсен Аваков отчитался о работе органов системы МВД за прошлый год, заявив о: обезвреживании 275 организованных преступных групп, выявлении почти 2500 правонарушений в сфере кибербезопасности и ликвидации 40 международных каналов поступления в Украину наркотических средств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Аваков сообщил во время внеочередного заседания Верховной Рады в среду вечером.

Он отметил, что все, что происходит в стране - от коронавируса до нарушений на линии разграничения на Донбассе и массовых мероприятий и чрезвычайных событий - это все ответственность Министерства внутренних дел.

"В МВД готовы и в дальнейшем обеспечивать необходимые карантинные условия для недопущения распространения коронавируса в Украине, так же быстро и качественно как мы организовали систему температурного скрининга на границе", - отметил Аваков.

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Он отметил, что количество умышленных убийств в прошлом году соответствует среднему уровню в мирные годы.

"Уровень раскрытия этих тяжких преступлений составляет 93,5%, и это тоже действенная превенция", - подчеркнул Аваков.

По его словам, в Украине за прошлый год уменьшилось количество умышленных убийств на 5%; количество тяжких телесных повреждений, повлекших смерть, стало меньше на 13%; разбоев уменьшилось на 15%; грабежей - меньше на 18%; краж - меньше на 16%; угонов автомобилей - меньше на 17%.

"Такие результаты свидетельствуют о профессиональной работе полиции, патрульных, оперативников уголовного розыска", - сказал министр.

Также Аваков отметил, что в прошлом году было уничтожено 275 организованных преступных групп, выявлено почти 2,5 тысяч правонарушений в сфере кибербезопасности, объявлено о подозрении 536 в киберпреступлениях, ликвидировано 40 международных каналов поступления в Украину наркосредств.

"В целом Нацполиция является крупнейшим в государстве держателем наркопрепаратов. Оцените объемы изъятых наркотиков, которые у нас хранятся: каннабис - 2 тонны, героин - 1,1 тыс. кг, кокаин - 1,1 тыс. кг, амфетамины - 400 кг, гашиш - 300 кг и т.д.", - заметил министр.

"У меня просьба к народным депутатам - определиться со способом реализации этого сырья в пользу государственного бюджета и украинской медицины", - обратился к депутатам Аваков.

Ранее УНИАН сообщал, что Верховная Рада Украины приняла постановление об отставке премьер-министра Украины Алексея Гончарука (№ 3158).

Позже народные депутаты утвердили новый состав Кабинета министров Украины. Арсен Аваков сохранил за собой пост министра внутренних дел.