Кабмин разорвал еще одно соглашение между Украиной и Россией в военной сфере
16:25, 17 июня 2015Политика
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Кабинет министров Украины прекратил действие соглашения между Украиной и Российской Федерацией о контроле за качеством продукции, поставляемой Вооруженным силам Украины и РФ.
Кабмин прекратил действие еще одного военного соглашения между Украиной и Россией / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам после заседания правительства заявил министр обороны Степан Полторак.
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Министр положительно ответил на вопрос, приостановлено ли действие соглашения о контроле за качеством продукции, поставляемой армиям Украины и РФ.
Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 21 мая разорвала пять соглашений между правительствами Украины и России, касающиеся военного сотрудничества между государствами, среди которых соглашение между правительствами Украины и РФ о сотрудничестве в военной области.
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