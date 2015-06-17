Кабмин разорвал еще одно соглашение между Украиной и Россией в военной сфере

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам после заседания правительства заявил министр обороны Степан Полторак.

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Министр положительно ответил на вопрос, приостановлено ли действие соглашения о контроле за качеством продукции, поставляемой армиям Украины и РФ.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 21 мая разорвала пять соглашений между правительствами Украины и России, касающиеся военного сотрудничества между государствами, среди которых соглашение между правительствами Украины и РФ о сотрудничестве в военной области.