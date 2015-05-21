Парламент денонсировал пять соглашений между Украиной и Россией (прямая трансляция)

В частности, Рада приняла закон о денонсации Соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о взаимной охране секретной информации (№0016). Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовал 261 народный депутат из 326 зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусмотрено денонсировать Соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о взаимной охране секретной информации, подписанное 2 декабря 2000 года в г. Москве, и ратифицированное Верховной Радой 15 ноября 2001 года.

Кроме того, Рада приняла закон «О денонсации Соглашения между Правительством Украины и Правительством Российской Федерации о транзите через территорию Украины воинских формирований Российской Федерации, временно находящихся на территории Республики Молдова» (регистрационный номер 0015).

За данное решение проголосовали 265 из 324 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

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Этим законом денонсируется соглашение, подписанное 25 ноября 1995 года в г. Сочи. В пояснительной записке отмечается, что закон разработан с целью ликвидации существующих законных предпосылок для перемещения воинских формирований РФ, находящихся на территории Молдовы, транзитом через территорию Украины.

Третье соглашение, которое денонсировала Рада - это соглашение между правительством Украины и правительством Российской Федерации об организации военных межгосударственных перевозок и расчетах за них (№0017).

За это решение проголосовали 264 народных депутата из 324 зарегистрированных в сессионном зале. Законом денонсируется соглашение, подписанное 25 ноября 1995 года в г. Сочи и ратифицированное Радой 12 сентября 2002 года.

Также парламент принял Закон «О денонсации Соглашения между Украиной и Российской Федерацией о сотрудничестве в области военной разведки» (№0018).

За данное решение проголосовали 268 из 325 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. Согласно закону, денонсируется Соглашение между Украиной и РФ о сотрудничестве в области военной разведки, подписанное 26 августа 1997 года в г. Киеве и ратифицированное Радой 7 февраля 2002 года.

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И пятым соглашением между Украиной и Россией, которое денонсировал парламент, стало соглашение о сотрудничестве в военной области.

В частности, Рада приняла закон «О денонсации Правительством Украины и Правительством Российской Федерации Соглашения о сотрудничестве в военной области» (регистрационный номер 0019). За данное решение проголосовали 272 из 326 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Авторы законопроекта отметили, что, «начиная с конца февраля 2014 года, РФ осуществляет вооруженную агрессию против Украины, незаконную военную оккупацию и последующую аннексию Автономной Республики Крым и, военную оккупацию значительной части территории Украины в Донецкой и Луганской областях, организацию вооруженного сепаратизма и терроризма на территории Украины».