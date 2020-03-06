Решение Совета ЕС о снятии санкций с Азарова и Ставицкого вступило в силу
12:55, 06 марта 2020Политика
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Санкции предусматривали замораживание активов и запрет на въезд в страны Евросоюза.
Санкции предусматривали замораживание активов и запрет на въезд в страны Евросоюза \ censor.net.ua
Решение Совета Евросоюза о снятии санкций с бывшего премьер-министра Николая Азарова и бывшего министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого вступило в силу.
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Об этом говорится в сообщении Официального журнала Евросоюза.
В частности, отмечается, что из списка физических и юридических лиц, организаций и инстанций удалены сведения об Азарове и Ставицком.
Соответствующее решение было принято Советом ЕС 5 марта.
Оно вступает в силу с сегодняшнего дня, 6 марта, со дня опубликования этого решения в Официальном журнале ЕС.
Санкции предусматривали замораживание активов и запрет на въезд в страны Евросоюза.
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