Решение Совета ЕС о снятии санкций с Азарова и Ставицкого вступило в силу

Санкции предусматривали замораживание активов и запрет на въезд в страны Евросоюза.

Решение Совета Евросоюза о снятии санкций с бывшего премьер-министра Николая Азарова и бывшего министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого вступило в силу.

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Об этом говорится в сообщении Официального журнала Евросоюза.

В частности, отмечается, что из списка физических и юридических лиц, организаций и инстанций удалены сведения об Азарове и Ставицком.

Соответствующее решение было принято Советом ЕС 5 марта.

Оно вступает в силу с сегодняшнего дня, 6 марта, со дня опубликования этого решения в Официальном журнале ЕС.

Санкции предусматривали замораживание активов и запрет на въезд в страны Евросоюза.