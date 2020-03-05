Евросоюз продлил санкции против Януковича и его соратников

Санкции предусматривают замораживание активов еще на один год.

Совет Европейского Союза утвердил решение продлить до 6 марта 2021 года санкции против бывшего президента Виктора Януковича и 9 его соратников.

Об этом говорится в сообщении Совета ЕС.

Читайте такжеНовое правительство провело первое заседание

«Совет ЕС сегодня решил продлить еще на один год - до 6 марта 2021 года действующее замораживание активов, направленное против 10 лиц, определенных как ответственных в злоупотреблении украинскими государственными финансами или в превышении полномочий, что привело к потере украинских государственных финансов», - говорится в сообщении.

При этом сказано, что ограничительные меры против двух лиц не продлены.

Это решение основывается на ежегодном пересмотре ограничительных мер. Официально имена двух лиц, в отношении которых санкции не продлены, не сообщается.

Официально правовые акты этого решения будут обнародованы в Официальном журнале ЕС завтра, 6 марта.

Как сообщал УНИАН, 4 марта брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк в Twitter писал, что ЕС решил снять санкции с экс-премьер-министра Николая Азарова и бывшего министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого.

6 марта 2014 года ЕС ввел санкции в виде замораживания активов в отношении экс-президента Виктора Януковича и чиновников времена его президентства за злоупотребление государственными финансами и нарушение прав человека.

Последний раз санкции были продлены на год в марте 2019 года.