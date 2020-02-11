Евросоюз собирается снять санкции с Азарова и Ставицкого – журналист

В то же время в Евросоюзе решили оставить в санкционном списке Виктора Януковича и его сына.

В Европейском Союзе приняли решение снять санкции с экс-премьер-министра Украины Николая Азарова и бывшего министра энергетики Эдуарда Ставицкого.

Об этом сообщил в Twitter брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, ссылаясь на собственные источники.

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"Есть договоренность об исключении бывшего премьер-министра Украины Азарова и экс-министра энергетики Ставицкого из санкционного списка ЕС. Александр Янукович останется в списке в течение 6 месяцев, 9 остальных, в том числе его отец, на протяжении 12 месяцев", - написал он.

Это решение должно быть подтверждено, по данным журналиста, на следующей неделе.

there is agreement to remove the former PM of #Ukraine Azarov & the ex energy minister Stavytskyi from the EU sanctions list. Oleksandr Yanukovych will remain on the list for 6 months. 9 others, incl. his father, for 12 months. should be confirmed next week. #Russia — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) February 11, 2020

Как сообщал УНИАН, 5 марта 2014 года ЕС заморозил активы 18 украинских граждан, в том числе Николая Азарова, подозреваемых в незаконном присвоении государственных средств и причастности к нарушениям прав человека в Украине.

Впоследствии Суд Европейского Союза принял решение отменить санкции, введенные в 2014 году против бывшего премьер-министра Николая Азарова.