ГПУ составила уведомление о подозрении Януковичу за завладение Межгорьем

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

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Отмечается, что ведомством 16 июня составлены письменные уведомления о подозрении бывшим президенту Украины Виктору Януковичу, директору ООО «Мединвесттрейд» Геннадию Герасименко, директору ООО «Танталит» Литовченко и другим в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 3 ст. 209 (совершение сделок с имуществом в особо крупных размерах, полученных в результате общественно опасного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов, а также совершению действий, направленных на сокрытие и маскировку незаконного происхождения такого имущества, прав на такое имущество) Уголовного кодекса Украины, по факту завладения государственным имуществом - зданиями и сооружениями комплекса отдыха «Пуща Водица» урочища «Межигорье» и земельными участками (площадью более 100 га), на которых они расположены, а также действий по легализации указанного незаконно полученного имущества, совершенных при содействии народного депутата Сергея Клюева.

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Кроме того, по фактам получения Януковичем неправомерной выгоды в особо крупных размерах от Клюева после приобретения последним в августе 2013 года ООО «Танталит», а именно: десятков миллионов гривень, которые использовались на оплату расходов, связанных с проживанием Януковича в зданиях резиденции «Межигорье», предоставление последнему права безвозмездного пользования зданиями и земельными участками ООО «Танталит» составлено сообщение о подозрении Януковичу в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.

В Генпрокуратуре напомнили, что 16 июня генпрокурор Виктор Шокин внес в Верховную Раду представление о предоставлении разрешения на привлечение Клюева к уголовной ответственности за совершение уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 209 УК Украины и ч. 5 ст. 369 УК Украины (в редакции от 18.04.2013), а также предоставлении разрешения на задержание и арест Клюева.

Как сообщал УНИАН, 22 февраля 2014 г. Верховная Рада приняла постановление "О самоустранении президента Украины от выполнения конституционных полномочий".

22 февраля стало известно, что Янукович оставил «Межигорье».

23 февраля Верховная Рада вернула резиденцию экс-президента Виктора Януковича «Межигорье» в государственную собственность.

Позже суды вернули в государственную собственность около 137 га земель, на которых расположена резиденция «Межигорье».