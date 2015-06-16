Шокин попросил Верховную Раду разрешить арест Клюева

Об этом сообщает Управление связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

Как отмечается в сообщении, Клюевым совершен ряд уголовных преступлений.

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"Правонарушения предусмотренные ч. 3 ст. 209 (совершение сделок с имуществом в особо крупных размерах, полученных в результате общественно опасного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов, а также совершение действий, направленных на сокрытие и маскировку незаконного происхождения такого имущества, прав на такое имущество), ч. 5 ст. 369 (предоставление служебному лицу, которое занимает особо ответственное положение, неправомерной выгоды в особо крупном размере за совершение должностным лицом в интересах того, кто предоставляет неправомерную выгоду, и в интересах третьих лиц действий с использованием предоставленного ей служебного положения) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, 4 июня Клюев, которого накануне лишили неприкосновенности, не явился на допрос в Генеральную прокуратуру Украины.

3 июня парламент лишил внефракционного народного депутата Клюева депутатской неприкосновенности и дал согласие на привлечение его к уголовной ответственности.

При этом от групп "Возрождение" и "Воля народа" не проголосовал ни один депутат, от "Оппозиционного блока" только один депутат поддержал это решение.

Стоит отметить, в тот же день Клюев пытался вылететь в Вену, однако сотрудники пограничной службы в аэропорту "Борисполь" запретили народному депутату покинуть территорию Украины.

Ранее Шокин заявлял, что Клюев объявлен в международный розыск.