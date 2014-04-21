Как Янукович убегал из Украины - расследование журналистов

Воздушные суда Виктора Януковича, на которых он бежал из Киева перелетели в Москву. Это ТСН.Тиждень подтвердили в аэропорту Внуково, где сейчас и стоят два вертолета и самолет экс-президента. Более того - этому транспорту украинские чиновники разрешили вылететь из донецкого аэропорта уже в середине марта.

Вероятно, что за экс-гарантом никакой погони и не было. В конце февраля, когда в Киеве считали десятки расстрелянных активистов, Янукович с 21-м охранником на двух вертолетах направился в Харьков, якобы на съезд Партии регионов. В аэропорт Харькова он прибыл ночью 22 февраля и поехал в президентскую резиденцию - секретный объект, "обкомовскую дачу", расположенную в лесопарке. Обслуживающий персонал предупредили за два часа до приезда важного гостя и заставили покинуть дачу. Там Янукович переночевал и после обеда с кортежем отправился из резиденции в аэропорт. Уже через час (22 февраля в 16:00) экс-гарант с охраной приземлился в Донецке. Целью поездки было - добраться до реактивного самолета "Фалькон" и сбежать в Москву.

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В этот момент произошла неожиданность - самолету запретили вылет по причине отсутствия надлежащих документов. Однако и тогда Януковича не задержали. Как рассказали очевидцы, испуганный Янукович дождался машины и поехал прятаться за стены Рената Ахметова в донецкий ботсад. На следующий день, из резиденции донецкого бизнесмена, Янукович рванул по Мариупольской трассе. Это был самый загадочный отрезок его маршрута, потому что конечным пунктом назначения было чистое поле. Очевидцы рассказывают, что туда же съехались десятки дорогих автомобилей, прилетели два до сих пор неопознанных вертолета.

Говорят, что Янукович с двумя сыновьями поднялся в небо и через несколько часов они вернулись. Именно с этого момента Янукович принимает решение бежать в Россию через Крым и прощается со старшим сыном Александром, который отправляется в Луганск. Местные утверждают, что Александр Янукович до сих пор там находится.

Младший сын едет с отцом в Ялту. Дальше маршрутом руководил начальник охраны Кобзарь, координируя план действий с Россией.

Один из бывших офицеров УГО сообщил, что Януковичу разрешили покинуть Украину: "Или не знали, что с ним делать... Звучала сумма в 2,5 млрд чего-то там... разговоры ходили, но я не видел этих денег". 23 февраля Янукович заехал в СБУ в Ялте, где госохранники пишут заявления на увольнение. 15 угошников все же остались с гарантом. Они поселились в российском пансионате рядом с известным рестораном "Тифлис", который местные называют президентским. 23 февраля вечером Аваков и Наливайченко уже охотятся за гарантом.

А самого Януковича тем временем вывозят в Россию дорогой из Ялты. Его кортеж из трех автомобилей спокойно могли перехватить по дороге в Севастополь. Этого не сделали, как уверяет начальник УГО Кулик, потому что не имели законных оснований задерживать еще действующего по закону президента. В 23:30 в Казачьей бухте Януковича встретили морпехи 810-й отдельной бригады морской пехоты ЧФ, посадили на десантный катер, и уже через сутки Янукович добрался до берегов Новороссийска. Примечательно, что вертолеты и самолет, на котором Янукович пытался вылететь из Украины, также исчезли.

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Оказалось, что с 12 по 19 марта авиатранспорт Януковича беспрепятственно, поочередно покинул аэропорт Донецка и отправился в Европу. Самолет "Фалькон-900" улетел во Францию на техосмотр, а два вертолета "Агуста 139" перелетели в Молдову и Румынию, где их дозаправили, а оттуда они отправились на техосмотр в Швейцарию.

В конце марта весь этот авиатранспорт перелетел в Москву на самую дорогую вРоссии площадку частного авиатранспорта " Внуково- 3". Итак, до сих пор без ответа остается вопрос, почему авиатранспорт, который стоит десятки миллионов долларов и является вещественным доказательством по делу побега Януковича, выпустили из Украины. Как сообщалось ранее, "семья" Януковича до сих пор отмывает в Украине деньги и финансирует сепаратистов.