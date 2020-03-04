Проект постановления об отставке Гончарука обнародовали на сайте Рады
На сайте парламента обнародован проект постановления №3158 – об отставке Премьер-министра Украины Алексея Гончарука.
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Проект вносится народными депутатами Украины – членами Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.
«Согласно пункту 12 части первой статьи 85 и части второй статьи 115 Конституции Украины Верховная Рада Украины постановляет: Принять отставку Премьер-министра Украины Гончарука Алексея Валерьевича», - говорится в документе.
Напомним, Комитет Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства сегодня рекомендовал парламенту принять отставку премьер-министра Украины Алексея Гончарука.
Как сообщал УНИАН, 3 марта фракция «Слуга народа» на заседании поддержала заявление об отставке Гончарука.