Профильный комитет рекомендовал Раде принять отставку Гончарука

Соответствующее решение было принято на заседании комитета 4 марта.

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал парламенту принять отставку премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

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Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято на заседании комитета.

Было отмечено, что в комитет поступило заявление Гончарука о его отставке.

Премьер освобождается от должности со дня принятия решения о его отставке парламентом.

Председатель комитета Андрей Клочко напомнил, что принятие Верховной Радой такого решения влечет отставку всего состава Кабинета министров.

Было также отмечено, что комитет еще будет собираться на заседания для рассмотрения представления президента о назначении нового премьера.

Как сообщал УНИАН, 3 марта фракция «Слуга народа» на заседании поддержала заявление об отставке Гончарука.

Депутат Александр Качура сегодня показал фото заявления Гончарука об отставке с должности премьер-министра.