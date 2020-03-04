Ряд министерств может остаться без глав после внеочередного заседания Рады - нардеп

Евгения Кравчук отметила, что в новом Кабмине свои посты сохранят ряд действующих министров.

По ряду министерств в новом Кабинете министров могут быть не приняты окончательные решения на внеочередном заседании Верховной Рады 4 марта.

Об этом сообщила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает lb.ua.

"Я бы не хотела комментировать все фамилии, но действительно могу подтвердить, что нынешний премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставке, оно поступило в Верховную Раду, это подтвердил спикер парламента Дмитрий Разумков. И на встрече президент Владимир Зеленский предложил новую кандидатуру на должность премьер-министра - это нынешний вице-премьер Денис Шмыгаль. И он, господин Шмыгаль, уже предложил своих кандидатов в Кабинет министров", - сказала она журналистам после завершения рабочего совещания руководства фракции "Слуга народа".

При этом Кравчук отметила, что еще есть вопросы по 4 министерствам. "Я так понимаю, что если не будут окончательно приняты решения, то часть министерств будут работать определенное время с и.о. министров", - рассказала она.

Кравчук указала, что в новом Кабмине свои посты сохранят ряд действующих министров: вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, министр юстиции Денис Малюська, министр внутренних дел Арсен Аваков, вице-премьер по евроинтеграции Дмитрий Кулеба будет теперь и министром иностранных дел.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня, 3 марта, Дубинский назвал фамилии будущих членов правительства, кандидатуры которых озвучивались на заседании фракции "Слуга народа".

По словам Дубинского, на должность министра аграрной политики обсуждается кандидатура Тимофея Милованова, на должность министра финансов - Игоря Уманского, министра иностранных дел - Дмитрия Кулебы, министром юстиции остается Денис Малюська, на должность министра обороны предлагается кандидатура Андрея Тарана. Кроме того, предполагается увольнение Дмитрия Дубилета с должности министра Кабинета министров.

Дубинский также сообщил, что на должность министра социальной политики предлагают назначить Марину Лазебную, на должность министра молодежи и спорта Вадима Гутцая, а вот министром внутренних дел остается Арсен Аваков.

Депутат также подтвердил, что в парламент поступило заявление Гончарука об отставке с должности премьер-министра Украины.