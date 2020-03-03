Зеленский предлагает отправить Гончарука в отставку и назначить премьером Шмыгаля – источник
Президент Украины Владимир Зеленский на заседании фракции «Слуга народа» предложил отправить в отставку Алексея Гончарука с должности премьер-министра и назначить на эту должность вице-премьера Дениса Шмыгаля.
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Об этом УНИАН сообщил источник во фракции «Слуга народа», пожелавший остаться неназванным.
В то же время народный депутат Украины Александр Качура (фракция «Слуга народа») написал в Телеграмм-канале, что президент внес предложение о назначении новым главой правительства Шмыгаля.
Депутат отмечает, что Гончарука нет на заседании фракции «Слуга народа».
Как сообщал УНИАН, президент Украины Зеленский прибыл в Верховную Раду на заседание фракции «Слуга народа».