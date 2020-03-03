Названы имена вероятных будущих членов правительства

Сегодня вечером состоялось заседание провластной фракции при участии президента Украины Зеленского.

Народный депутат Александр Дубинский назвал будущих членов правительства, кандидатуры которых озвучивались на заседании фракции «Слуга народа», которое состоялось сегодня вечером при участии президента Украины Владимира Зеленского.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил по завершению заседания фракции.

По словам Дубинского, названы новые имена, которые могут войти в состав Кабинета министров. Так, на должность министра аграрной политики обсуждается кандидатура Тимофея Милованова, на должность министра финансов Игоря Уманского, министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, министром юстиции остается Денис Малюська, на должность министра обороны предлагается кандидатура Андрея Тарана (как известно, кандидатуры министра обороны и министра иностранных дел вносит президент Украины – УНИАН).

Предусматривается и увольнение Дмитрия Дубилета с должности министра Кабинета министров.

Дубинский также сообщил, что на должность министра социальной политики предлагают назначить Марину Лазебну, на должность министра молодежи и спорта Вадима Гутцая, а вот министром внутренних дел остается Арсен Аваков.

Депутат также подтвердил, что в парламент поступило заявление Гончарука об отставке с должности премьер-министра Украины.

По информации источников УНИАН, потенциальные кандидаты на должности в новом правительстве выглядят следующим образом:

Премьер-министр - Денис Шмыгаль.

Вице-премьер-министр по силовым вопросам - Олег Коростылев.

Вице-премьер-министр по информатизации - Михаил Федоров.

Министр финансов - Игорь Уманский.

Министр экономики - Роман Жуковский.

Министр агропромышленного комплекса - Тимофей Милованов.

Министр обороны - Андрей Таран.

Министр внутренних дел - Арсен Аваков.

Министр здравоохранения - Илья Емец.

Министр энергетики - Иван Плачков.

Министр юстиции - Денис Малюська.

Министр инфраструктуры - Владислав Криклий.

Министр развития общин и территорий - Алексей Чернышов.

Министр социальной политики - Марина Лазебная.

Министр по делам ветеранов - Сергей Бессараб.

Министр Кабинета министров - Олег Немчинов.

Министр иностранных дел - Дмитрий Кулеба.

Министр по вопросам молодежи и культуры - Владимир Бородянский.

Министр по вопросам спорта - Вадим Гутцайт.