В Раду поступило заявление Гончарука об отставке с должности премьер-министра – депутат
20:31, 03 марта 2020Политика
524 0
По словам народного депутата Качуры, заявление поступило сегодня, но на сайте парламента об этом ничего не сообщается.
Иллюстрация / REUTERS
В Верховную Раду поступило заявление Алексея Гончарука об отставке с должности премьер-министра Украины.
Читайте такжеВ Раде зарегистрирован проект постановления о выражении недоверия генпрокурору Рябошапке
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам народный депутат Украины Александр Качура.
Он отметил, что заявление поступило сегодня.
В то же время на сайте парламента нет уведомления о поступлении такого заявления.
Как известно, согласно законодательству, парламент не имеет права год после принятия программы правительства, то есть до сентября 2020 года, отправлять Кабинет министров в отставку. Но парламент может это сделать лишь в том случае, если премьер сам подает в отставку.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter