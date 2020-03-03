В Раду поступило заявление Гончарука об отставке с должности премьер-министра – депутат

По словам народного депутата Качуры, заявление поступило сегодня, но на сайте парламента об этом ничего не сообщается.

В Верховную Раду поступило заявление Алексея Гончарука об отставке с должности премьер-министра Украины.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам народный депутат Украины Александр Качура.

Он отметил, что заявление поступило сегодня.

В то же время на сайте парламента нет уведомления о поступлении такого заявления.

Как известно, согласно законодательству, парламент не имеет права год после принятия программы правительства, то есть до сентября 2020 года, отправлять Кабинет министров в отставку. Но парламент может это сделать лишь в том случае, если премьер сам подает в отставку.