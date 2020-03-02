Экс-командир "Айдара" Мельничук заявил, что его задержали в Греции по запросу России (видео)

Сергей Мельничук добавил, что находится в отделении с женой, которая на 7 месяце беременности и с 9-месячным сыном.

Экс-комбата батальона "Айдар", нардепа 8 созыва Сергея Мельничука задержали в воскресенье, 1 марта, на границе с Грецией по карточке Интерпола, которую подала Россия.

Об этом Мельничук сообщил на видео, которое разместил на своей странице в Facebook.

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"Меня задержали на болгаро-греческой границе. Карточку Интерпола выставила Россия", - сказал он.

Мельничук добавил, что находится в отделении с женой, которая на 7 месяце беременности и с 9-месячным сыном.

"Посольства молчат, никто ничего не говорит. Обращаюсь, чтобы как можно скорее подняли вопрос в посольстве и предоставили мне защитника, который бы отстаивал мои права", - сказал Мельничук.

О причине своего задержания Сергей Мельничук не сообщил.