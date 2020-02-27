В феврале только двое депутатов приняли участие во всех голосованиях Верховной Рады – КИУ

В феврале в среднем один депутат принял участие в 73% голосований ВР.

В феврале только двое народных депутатов - Руслан Князевич от партии «Европейской солидарности» и Александр Бакумов от партии «Слуги народа» - приняли участие во всех голосованиях Верховной Рады Украины.

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Как сообщает Комитет избирателей Украины, эти депутаты приняли участие во всех 784 голосованиях (нажимали «за», «против» или «воздержался»), состоявшихся в феврале.

В отношении других депутатов следующие показатели: 35 депутатов приняли участие в 25% и менее голосований ВР, еще 35 депутатов присоединились к 25-50% голосований, 92 депутата - 51-75% голосований, 259 депутатов - 76-99% голосований.

Таким образом в феврале в среднем один депутат принял участие в 73% голосований ВР. «Это ниже, чем в предыдущие месяцы. В январе - 82%, декабре - 79%, ноябре - 80%», - сообщили в КИУ.

«Наиболее активно голосовали депутаты «Слуги народа» и «Голоса» - в среднем один депутат присоединился к 80% голосований, а также «Европейской солидарности», которые приняли участие в 72% голосований. У других фракций ниже показатели – группа «Доверие» (66%), ОПЗЖ (63%), «Батькивщина» (62%). Самые низкие результаты у внефракционных (58%) и группы «За будущее» (53%)», - говорится в сообщении.